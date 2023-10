Torna Enfantheatre a Aosta, "affascinante mosaico di storie"

"Un affascinante mosaico di storie che esplorano i complessi e sfaccettati legami umani. Relazioni familiari, amicizie profonde e amori incondizionati si svolgeranno davanti agli occhi degli spettatori, tessendo un meraviglioso panorama di connessioni umane". Così l'assessore alla cultura di Aosta ha presentato l'edizione 2023-2024 di Enfanthéâtre, rassegna internazionale di teatro per ragazze e ragazzi il cui tema quest'anno è l'"unione".

"I protagonisti delle storie di Enfanthéâtre - ha aggiunto - affrontano le proprie paure e superano le difficoltà per raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati. E in questo processo, scoprono il potere di unirsi, di lavorare insieme per superare ostacoli insormontabili. La scelta degli spettacoli è, dunque, unita da un filo conduttore che ci accompagna in un viaggio di scoperta del mondo e della sua complessità. Attraverso l'avventura condivisa con persone straordinarie, il giovane pubblico vivrà storie che affrontano temi vitali come l'inclusione sociale, la diversità culturale, la sostenibilità e i diritti dei minori".

Il cartellone del festival prevede 11 appuntamenti fino alla fine del mese di gennaio con alcune delle più note compagnie di teatro per ragazzi della scena italiana. Tutti gli spettacoli si terranno alle 15 al teatro Giacosa il sabato pomeriggio. I biglietti avranno un costo di 5 euro per gli adulti e di 3 euro per i bambini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA