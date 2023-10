Maestra di sci morta a 25 anni, decesso causato da meningite batterica

La venticinquenne maestra di sci Janira Mellé, di La Thuile, è morta per una meningite batterica contratta durante l'anestesia spinale eseguita il 6 giugno durante un intervento alla caviglia fatto in una clinica privata di Torino. E' quanto emerso dall'autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Testi.

La ragazza era deceduta all'ospedale di Aosta il 10 giugno scorso, dopo essere stata ricoverata alcuni giorni prima: lamentava un forte mal di testa e febbre alta, in poche ore la situazione era precipitata. Ricoverata in rianimazione e sottoposta a un intervento chirurgico era poi morta due giorni dopo. I medici dell'Usl della Valle d'Aosta da subito avevano un "sospetto molto fondato" che Janira Mellé fosse deceduta a causa di una meningoencelofalite.

Per il medico legale incaricato dalla procura di Aosta, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, l'infezione è stata presa durante le procedure per l'anestesia. La ragazza era stata sottoposta a un intervento per la frattura della caviglia. Una volta dimessa dalla clinica torinese e tornata a La Thuile aveva iniziato a stare male, tanto da essere poi ricoverata all'ospedale regionale due giorni dopo. Ora, la procura sta valutando se trasferire il fascicolo a Torino per competenza territoriale.



