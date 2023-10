Forte di Bard, nuova veste per le Alpi dei ragazzi

Riapre in una nuova veste il percorso museale 'Le Alpi dei ragazzi' al Forte di Bard. Da sabato 21 ottobre lo spazio dedicato all'avvicinamento alla montagna per ragazzi e famiglie torna a disposizione proponendo, all'interno dell'Opera Vittorio, una serie di laboratori scientifici incentrati sull'impatto che i cambiamenti climatici stanno avendo sui ghiacciai di tutto il mondo.

"Dal bagaglio di esperienze raccolte in questi anni di lavoro e di ricerca - spiega la presidente del Forte di Bard, Ornella Badery - abbiamo voluto porre le basi del nuovo allestimento del percorso Le Alpi dei Ragazzi. Resta uno spazio dedicato ai più piccoli ma non solo, si amplia al pubblico dei ragazzi e degli adulti che qui potranno trovare informazioni preziose su quanto sta avvenendo a livello globale con il progressivo arretramento dei ghiacciai. Un allestimento che sarà nel tempo ulteriormente arricchito sotto il punto di vista museale».

Ogni sala permette al visitatore di scoprire le quattro vette più importanti della Valle d'Aosta - Monte Rosa, Monte Cervino, Gran Paradiso e Monte Bianco - e le condizioni delle rispettive aree glaciali attraverso una serie di foto confronti. Ognuna è poi rappresentativa di una tematica geologica e scientifica che gli studenti approfondiranno con attività ludiche e laboratori.

Per coinvolgere ragazze e ragazzi nella comprensione delle dinamiche legate al riscaldamento climatico e nell'adozione di comportamenti sostenibili, lo spazio accoglie anche l'installazione Ice Memory che presenta una serie di postazioni che utilizzano la realtà aumentata per raccontare lo stato di salute dei ghiacciai. Lo spazio sarà fruibile liberamente acquistando il biglietto di ingresso al Forte di Bard.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA