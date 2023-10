Slow wine, cresce l'interesse per la Valle d'Aosta del vino

"La Valle d'Aosta del vino sta registrando performance sicuramente interessanti, in linea con quanto raccontato negli anni passati, e rileviamo anche un crescente interesse al di fuori della regione, soprattutto legato ai mercati esteri". E' quanto si legge nella presentazione della nella 14/a edizione di Slow Wine, la guida ai vini di Slow Food editore che da oggi è nelle librerie.

"L'annata 2022 è stata sicuramente problematica per gli aspetti climatici - prosegue - ma la fortuna dei vigneron è stata l'irrigazione di soccorso laddove possibile. Un inverno tutto sommato classico ha anticipato un 2023 in cui invece, a macchia di leopardo, le precipitazioni sono state ragguardevoli per la media regionale, portando con sé problemi di malattie come la peronospora, in linea con il panorama italico. Ma le condizioni pedoclimatiche e la costante ventilazione, presente soprattutto nella valle centrale, hanno aiutato i produttori e al momento non abbiamo notizie di perdite di produzione davvero significative, così come parrebbe che non ci siano previsioni vendemmiali particolarmente anticipate".

Per quanto riguarda il panorama delle aziende "dopo il boom degli anni passati assistiamo a un momento di stabilizzazione, con la nascita di pochissime nuove realtà e la conferma di tutte quelle in essere: tra produttori privati e cantine cooperative al momento si contano più di 60 realtà produttive: piccole cantine per piccoli appezzamenti, anche se il trend della crescita della superficie vitata continua a salire".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA