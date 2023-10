Sanità, da novembre esteso orario elisoccorso in Valle d'Aosta

"A partire da novembre, anche in una ottica di iniziare a verificare possibili criticità e migliorie, verrà esteso fino alle 20 l'orario di attività dell'elisoccorso in Valle d'Aosta". Lo ha detto il presidente della Regione, Renzo Testolin, rispondendo ad un'interrogazione di Erika Guichardaz sull'attività di addestramento per volo notturno nell'ambito dell'elisoccorso. "Ritengo ottimale questo approccio graduale all'importante servizio che vogliamo offrire - ha aggiunto - proprio perché gli aspetti gestionali complessivi sono molto articolati e richiedono il giusto tempo per assimilarli e metterli a regime".

"L'attuale operatività dell'aeroporto - ha proseguito Testolin - è dall'alba al tramonto. Sono stati pertanto fatti incontri con Avda per programmare e soprattutto quantificare il quantum economico per la più celere possibile attivazione di una apertura h24 comprensiva dei vari servizi obbligatori per garantire l'operatività. Per quanto riguarda i piloti, i tecnici aeronautici e il Soccorso alpino valdostano, i numeri permettono da subito l'attivazione h24 del servizio di elisoccorso. Per la parte sanitaria la questione è più complessa e nell'immediato i medici turnisti disponibili non riescono a garantire la completa copertura : sono quindi stati fatti incontri con l'Usl per individuare la più rapida integrazione di nuovi medici abilitati alle attività di elisoccorso e con convenzioni con scuole di specializzazione e nuove assunzioni previste nel breve termine da parte dell'azienda sanitaria si potrebbero avere i necessari numeri entro la primavera 2024".

