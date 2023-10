Revisione dello Statuto, l'opposizione protesta in aula

Opposizione sul piede di guerra per la bozza del disegno di legge costituzionale per la revisione degli Statuti speciali. Bozza che è stata consegnata nei giorni scorsi alla premier Meloni dai presidenti delle Regioni e delle Province Autonome.

"Il Presidente Testolin ha parlato di suggestioni di natura politica e non di disegno di legge - ha commentato in aula il capogruppo di Rassemblement Valdôtain, Stefano Aggravi - salvo poi dire che i funzionari regionali ci hanno lavorato: c'è grande confusione sulla natura e sui contenuti di questo documento, occorre fare chiarezza in commissione". "Quando si parla di Statuto che è patrimonio di tutti - ha aggiunto il capogruppo della Lega Vda, Andrea Manfrin - è necessario e doveroso coinvolgere tutte le componenti del Consiglio".

"A che titolo è stato presentato quel documento? Le Commissioni non sono state minimamente coinvolte sul punto e chi ha deciso il contenuto di questo documento che non è neanche depositato agli atti" ha dichiarato la capogruppo di Pcp, Erika Guichardaz. Per Claudio Restano (Misto) "si tratta di un argomento politico e non amministrativo, non è la prima volta che il Consiglio viene calpestato e umiliato nelle sue prerogative e nel suo compito di portare avanti le sensibilità di tutta la comunità".

Per il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, "l'Assemblea non può essere esclusa da tematiche che riguardano la nostra Autonomia, ma questa è stata una prima fase di interlocuzione governativa. La convocazione della prima Commissione sarà fatta a breve e da lì si potrà iniziare a discutere nel merito". Infine il presidente della Regione, Renzo Testolin, ha così replicato: "E' un importante atto nato da un confronto tecnico-politico tra i Governi delle Regioni e delle Province autonome. Non è un percorso in spregio al Consiglio regionale, ma va piuttosto interpretato nella giusta intenzione del Governo regionale che, nell'ottica di mettere la nostra Regione nelle condizioni di aprire un'importante dialogo interistituzionale, ha voluto, in un contesto istituzionale favorevole, condividere con le altre Speciali la consegna di un documento che ha una valenza principalmente politica".



