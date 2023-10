Progetto Ice-Memory, al via carotaggio sul Monte Rosa

Raccogliere due 'carote' di ghiaccio, lunghe tra i 100 e i 120 metri ciascuna, per studiare l'evoluzione del clima negli ultimi 150-200 anni. È l'obiettivo della spedizione avviata in questi giorni al colle del Lys, sul Monte Rosa, nell'ambito del progetto internazionale Ice-Memory e coordinata dall'Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp), in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia.

I ricercatori effettueranno i prelievi a 4.155 metri di quota.

"Una carota di ghiaccio sarà poi conservata, insieme a molte altre provenienti da ghiacciai a rischio in tutto il mondo, in Antartide, in una grotta di neve dedicata nella stazione franco-italiana Concordia. Sarà conservata a meno 50 gradi per le future generazioni di scienziati. Una seconda carota di ghiaccio sarà invece analizzata nei laboratori dell'Università Ca' Foscari", si legge in una nota.

Alla spedizione parteciperanno anche ricercatori dell'Istituto di fisiologia clinica del Cnr, che hanno proposto una valutazione con parametri fisiologici semplici e misurazione di alcuni' biomarkers' per capire la situazione di benessere degli scienziati in quota durante il periodo di permanenza al colle del Lys: verranno monitorati prima di salire in quota, durante le giornate di acclimatamento al rifugio Gnifetti (3.650 metri), all'arrivo sul Colle del Lys, nella prima settimana in quota, al ritorno a Gressoney e dopo una settimana dal rientro a casa.



