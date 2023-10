Morì nel 1941 in Albania, corpo di un soldato torna in Valle d'Aosta

Dopo 82 anni torna a casa il corpo di Alessandro Déanoz, classe 1920, morto in Albania, a Bozuchi-Spadarit, il 9 marzo 1941 durante la Seconda guerra mondiale. La salma era stata custodita per molti anni in Albania per poi essere trasportata in Puglia dove è rimasta una decina di anni. Sarà sepolto domenica 15 ottobre nel cimitero di Saint-Vincent dopo aver ricevuto gli onori militari, religiosi e civili. La camera ardente sarà allestita, sempre nel cimitero di Saint-Vincent, sabato 14 ottobre, dalle 15 alle 18.

"Il nostro auspicio - commenta la vicesindaco di Saint-Vincent, Maura Susanna - è che la popolazione partecipi a questo momento dall'alto valore simbolico, per riaffermare il nostro senso di comunità e il rispetto per coloro che hanno sacrificato la vita per il bene di tutti".



