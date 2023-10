La Courmayeur che non ti aspetti per le Giornate Fai d'Autunno

"La Courmayeur che non ti aspetti" è uno dei 350 luoghi scelti per le Giornate Fai d'Autunno, in programma il 14 e 15 ottobre. La manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, è dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese proponendo speciali visite a contributo libero in siti spesso inaccessibili o semplicemente insoliti, originali, curiosi, poco conosciuti e valorizzati "Ai piedi del Monte Bianco e della sua catena - si legge nella presentazione dell'evento - Courmayeur è frequentata tutto l'anno per rigeneranti passeggiate e attività all'aria aperta.

Il suo centro è suggestivo e ricco di storia, declinata tra busti e targhe di personaggi importanti, architetture antiche ed elementi non sempre noti".

La visita partirà da piazza Brocherel, dove la statua del poeta Giosué Carducci, assiduo frequentatore della località, dà il benvenuto ai visitatori. Ma anche la Famiglia Reale, in particolare la Regina Margherita di Savoia, qui veniva a "passare le acque": Courmayeur disponeva infatti di numerose fonti termali, oggi quasi del tutto scomparse. La visita all'aperto proseguirà lungo la via centrale fino a piazza Abbé Henry con la Chiesa parrocchiale settecentesca e la Società delle Guide Alpine, la prima costituitasi in Italia nel 1850. In chiesa è ancora presente un'iscrizione in ricordo del soggiorno della coppia reale Umberto II e Maria José del Belgio, ultimi sovrani d'Italia, che la scelsero come meta del loro viaggio di nozze nel 1930. Si procederà quindi verso piazza Brenta dove sorgeva l'ex Hotel de l'Union sulla casaforte della ricca famiglia dei De Curia Maior, per poi raggiungere piazza Petigax, dove si potranno ammirare l'antica Tour Malluquin e l'Hotel Royal, meta dei soggiorni estivi della prima Regina d'Italia.

L'itinerario culturale si concluderà all'ex Hotel de l'Ange dove sarà possibile visitare in esclusiva gli affreschi ottocenteschi - non accessibili al pubblico - in fase di restauro.



