Usl Vda, tempi di attesa in cardiologia sono ottimi

All'ospedale Parini di Aosta i tempi di attesa per gli interventi cardiologici da eseguire entro trenta giorni dalla data di prenotazione "sono ottimi". Lo scrive l'Usl della Valle d'Aosta in una nota, replicando ai "presunti dati negativi relativi alla cardiologia valdostana riportati la scorsa settimana da un organo di stampa nazionale e prontamente amplificati in sede locale".

Per l'Usl "gli unici dati fonte Agenas relativi al 2022 per la Cardiologia valdostana sono invece molto positivi, tra i migliori del Paese". I dati citati nella nota dell'Usl si riferiscono al report statistico Agenas pubblicato a ottobre 2022 rispetto all'indicatore per l'angioplastica coronarica, dove la Valle d'Aosta "è tra le prime tre regioni in Italia per il rispetto dei tempi di attesa" e per le coronarografie dove vengono garantiti "gli interventi di classe A in una percentuale superiore alla media nazionale anche se in lievissimo peggioramento nella variazione 2021-2022 (-0,9%).

L'azienda replica alla nota di Valle d'Aosta Aperta in cui si riportava l'anticipazione di un dato Agenas che vedeva un peggioramento del 17,7% rispetto alla presa in carico dei pazienti per cure cardiologiche. Lo stesso assessore alla Sanità Carlo Marzi aveva spiegato che "i dati inerenti il 2022 saranno ufficialmente pubblicati entro la fine di ottobre" e "solo allora sarà possibile fare valutazioni con una visione certa di insieme".

