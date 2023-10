Trasporti, modificati criteri per agevolazioni agli studenti

Sono stati modificati i criteri e le modalità per l'applicazione delle agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico utilizzati da studenti valdostani per raggiungere le sedi di studio universitarie e di tipo universitario ubicate fuori dalla Valle d'Aosta. Lo comunica l'assessorato regionale dei Trasporti, aggiungendo che "le modifiche incidono positivamente sul sostegno agli studenti universitari che studiano fuori dalla regione".

In particolare "sono state allineate le fasce Isee al bando per le borse di studio e incrementate le percentuali di rimborso".

La nuova ripartizione: fino a 11.000 euro rimborso 75%, da 11.000,01 euro a 22.000 euro rimborso 75%, da 22.000,01 euro a 33.000 rimborso 50%, da 33.000,01 euro a 44.000 rimborso 40%, senza presentazione di Isee rimborso 25%. È inoltre previsto un ulteriore rimborso del 5% per quelle fasce di reddito che non raggiungono la percentuale massima consentita dalla legge, in caso di conseguimento del valore dei crediti formativi previsti per ciascun anno di corso frequentato.

"Il provvedimento si pone l'obiettivo , precisa l'Assessore Luigi Bertschy - di ridurre i costi del trasporto che i giovani valdostani sostengono per frequentare le università fuori Valle.

Si tratta di una delle iniziative messe in campo che nell'insieme si propongono di raggiungere più obiettivi: favorire il diritto allo studio, implementare i collegamenti, promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici da parte dei giovani e abbattere i costi a carico delle famiglie".



