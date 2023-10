Settantenne con le stampelle investita ad Aosta

Una settantenne di Aosta è rimasta ferita dopo essere stata investita sulle strisce pedonali. La donna, che già camminava con le stampelle, stava attraversando la strada in via Chambery, all'altezza dell'incrocio con via Chavanne, nel capoluogo regionale. Per cause al vaglio della polizia locale, un sessantenne aostano al volante di una Skoda Fabia l'ha colpita. A seguito dell'incidente la donna ha riportato alcuni traumi, in particolare al braccio. La settantenne é stata presa in carico dal 118 e portata all'ospedale Parini. Le sue condizioni non sono gravi.

L'investitore si è fermato dopo l'incidente.

