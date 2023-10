Covid, in Vda casi decuplicati in un mese ma "gestibili"

"Nel giro di un mese si sono decuplicati i ricoveri di pazienti positivi al Covid". Lo spiega il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini, che precisa "ora ce ne sono 30, due terzi dei quali sono i cosiddetti pazienti centauro cioè ricoverati per altra patologia e isolati nei reparti, 10 sono ricoverati in Malattie infettive, reparto che ha quindi un carico importante. Nessuno è in Rianimazione, segno che non c'è letalità".

Domani inizia la campagna vaccinale e "il mio consiglio - prosegue Giardini - è di fare il vaccino: è raccomandato sopra i 60 anni e fortemente raccomandato per gli over 80, ma considerando che le ultime dosi sono lontane nel tempo consiglio a tutti di farlo. Per i giovani il Covid non è particolarmente pericoloso ma il vaccino serve a proteggere le persone a rischio, i parenti fragili o anziani".

