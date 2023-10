Atletica, tra tradizione e novità torna il trofeo 7 Torri

Il 29 ottobre torna il Trofeo 7 Torri ad Aosta, giunto alla sua 36/a edizione. "Un mix di tradizione e novità" commenta l'assessora allo Sport, Alina Sapinet.

La partenza è prevista alle 9,45. Due i tracciati, una staffetta 3x4 km, che abbraccia le torri della città di Aosta con partenza e arrivo in piazza Chanoux e un percorso più breve, con una 3X500 metri. "La prova sulla distanza dei 500 metri nasceva per essere dedicata ai giovani e da quest'anno l'obiettivo è proporla a livello assoluto", dice l'organizzatore, Fulvio Assanti.

Le iscrizioni online sul sito della manifestazione sono previste fino a giovedì 26 ottobre. Sono gratuite per il settore giovanile e costano 5 euro a persona per la prova assoluta. "Un prezzo popolare - prosegue Assanti - pensato, d'accordo con l'amministrazione, per essere più trasversali e aperti possibili". Rispetto alle scorse edizioni, "quando la manifestazione era riservata ai tesserati dell'atletica leggera" potranno iscriversi "gli sportivi in possesso di un certificato medico sportivo agonistico, con la possibilità di partecipare con formazioni miste", conclude Assanti.



