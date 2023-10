Sanità, scatta la campagna vaccinale per influenza e Covid

Scatterà il 12 ottobre in Valle d'Aosta la campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid per la stagione 2023-2024. I due vaccini possono essere somministrati contemporaneamente. Lo comunicano l'Usl e l'Assessorato della Sanità. La campagna prenderà il via principalmente negli studi dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta e nelle farmacie.

Per i cittadini temporaneamente privi di medico di famiglia o il cui medico non aderisce alla campagna sarà possibile effettuare le vaccinazioni, previa prenotazione, nel Servizio di Igiene e Sanità Pubblica nella sede di Aosta e nella sede territoriale di Donnas. Gli utenti non autosufficienti o non deambulanti privi di medico di famiglia saranno contattati e vaccinati a domicilio dal personale dell'Area territoriale. Inoltre - spiegano dall'Usl - "sarà valutata l'opportunità di organizzare giornate vaccinali Open day".

