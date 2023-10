Oltre 1.000 presenze per l'Aosta Pride Week 2023

Sono state oltre 1.000 le presenze agli 11 eventi organizzati per la Pride week 2023 di Aosta Pride "confermando il sentito interesse della comunità valdostana per i temi sociali portati avanti e l'apprezzamento per le proposte culturali e di intrattenimento". E' quanto riportato in una nota del comitato organizzatore.

"L'Aosta Pride Week 2023 - si legge - è stato un lungo racconto, una narrazione che aveva l'obiettivo, tra gli altri, di portare testimonianze, vite vissute, esperienze in ogni orizzonte possibile che contribuissero a visibilizzare, a rendere concreta l'esistenza della comunità queer nelle sua varie sfumature.

Troppo spesso, infatti, le persone queer vengono private del diritto di parola, silenziate, invisibilizzate, al punto da non poter più essere in grado di affermare la propria esistenza, la propria identità, le proprie famiglie, i propri desideri, talenti e bisogni".

"Quest'anno, pur senza la parata, che per la comunità queer è un importante momento di memoria e di rivendicazione, il viaggio attraverso la favola di Aosta Pride è stato comunque intenso e potente, e ha sicuramente contribuito a creare una maggiore consapevolezza nella società valdostana di quale sia la reale condizione della comunità queer" si conclude la nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA