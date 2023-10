Conclusa la riqualificazione delle miniere di Valpelline e Ollomont

Saranno presentati sabato 14 ottobre i lavori di riqualificazione dei siti minerari di Valpelline e Ollomont. L'intervento rientra nell'ambito del progetto Interreg V-A Italia-Svizzera 2014/2020 Mimonve - Le miniere intorno al Mont Vélan.

"Si aggiunge in Valle d'Aosta - è spiegato in una nota - un ulteriore tassello al Parco minerario, che ha come finalità quella di recuperare e conservare i siti minerari dismessi per la loro valorizzazione in quanto patrimonio della cultura mineraria valdostana. La riqualificazione dei siti minerari di Valpelline e Ollomont è passata attraverso importanti interventi dimessa in sicurezza che sono in corso di ultimazione. Tali lavori hanno consentito la valorizzazione dei siti anche attraverso una presentazione museale degli stessi con alcune realizzazioni a corredo, come il parco avventura e il laboratorio di archeometallurgia a Ollomont o l'area giochi tematica a Valpelline che ne arricchiscono l'offerta anche dal punto di vista ricreativo". L'importo complessivo degli interventi effettuati a Valpelline e Ollomont ammonta rispettivamente a 745.482 euro e 920.326 euro.

"L'inaugurazione dei siti minerari di Valpelline e Ollomont - dichiara l'Assessore Davide Sapinet - possono contribuire a promuovere nella nostra Regione un turismo culturale sensibile ai valori ambientali. Abbiamo deciso di unire le iniziative nella stessa giornata, proprio nell'ottica di far emergere un'unitarietà sia del complesso minerario, ma anche nella tutela e nella promozione di un patrimonio che ha rivestito un'importanza significativa per la storia e l'economia della nostra Regione e che ora, anche attraverso l'attività del Parco minerario, continuerà ad essere una risorsa soprattutto dal punto di vista turistico ambientale".

