Cade sotto la Becca di Viou, in salvo un biker disperso

Un giovane ciclista è rimasto ferito dopo essere caduto in mountain bike a oltre 2.000 metri di quota, percorrendo in discesa i sentieri tra la Becca di Viou e Blavy, nel comune di Saint-Christophe.

A dare l'allarme dopo l'incidente, verso le 15, è stato lui stesso, chiamando alcuni amici con cui stava procedendo sino a un quarto d'ora prima. Poi il suo telefonino non è più stato raggiungibile. I suoi compagni di uscita hanno chiamato la centrale unica del soccorso e l'elicottero, dopo una prima perlustrazione, non l'ha trovato.

Alle operazioni di ricerca, anche via terra e con l'impiego di unità cinofila e droni, hanno preso parte il Soccorso alpino valdostano, il Corpo valdostano dei vigili del fuoco, il Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, il Corpo forestale.

Poco prima delle 18.30 è stato lo stesso biker a riuscire a chiamare i soccorsi e a fornire le coordinate per il recupero con l'elicottero. E' stato quindi portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta per le cure del caso.



