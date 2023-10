Esce di strada a Saint-Christophe, automobilista in ospedale

Un automobilista è stato portato nella notte al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta a seguito di un incidente stradale autonomo.

Per cause da accertare verso le 3 ha perso il controllo della vettura, una Fiat Punto, lungo la strada statale 26, nel comune di Saint-Christophe, all'altezza della rotatoria 'Sogno'.

L'auto, proveniente da Aosta, ha divelto la cartellonistica verticale e si è fermata sullo spartitraffico. Il conducente è uscito da solo dall'abitacolo ed è stato preso in carico dal 118. Sul posto, oltre all'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.



