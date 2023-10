Csv, l'assemblea dei soci approva il cambio di sede

Dopo la riunione tra il direttivo e le organizzazioni di volontariato di inizio settembre, nel pomeriggio di venerdì 6 ottobre l'assemblea dei soci del Csv Vda ha discusso e approvato il cambio della sede legale. "Avevamo due possibilità: o la paralisi delle attività del Csv e delle associazioni, o fare la scelta coraggiosa di lasciare questa sede dopo circa vent'anni - ha detto Claudio Latino, presidente del Csv. Abbiamo optato per la seconda, perché la difesa di ogni singola associazione è la nostra priorità, oltre che la nostra mission. Ci siamo messi subito al lavoro - e per questo ringrazio lo staff e il direttivo - e abbiamo individuato una sede, ma dai sopralluoghi dei tecnici è emerso che ci sono ingenti lavori da fare".

Lo stabile inizialmente individuato, che dovrebbe ospitare gli uffici dello staff e la sede di 56 organizzazioni di volontariato valdostane, si trova in via Saint-Martin-de-Corléans 101. Il presidente ha proposto di formare una commissione composta da rappresentanti del direttivo, delle associazioni e dalla coordinatrice: "È importante che siano rappresentate anche le associazioni, vogliamo che sia una scelta condivisa fino in fondo. La commissione, esaminati i preventivi, valuterà se spostare la sede nello stabile di Via Saint-Martin de Corléans attualmente individuato o se individuarne in tempi brevi un'altra, temporanea, anche più piccola, che assicuri alcuni servizi e con convenzioni per gli spazi delle associazioni".

L'assemblea ha approvato all'unanimità lo spostamento della sede legale, dando delega al presidente di individuare quella nuova. "Il nostro obiettivo - conclude Latino - è quello di creare una 'Casa del volontariato': ho avuto degli incontri con i responsabili istituzionali, e ho respirato aria di sincero interesse e attenzione. Speriamo di concretizzare questo nostro sogno nel giro di pochi anni".



