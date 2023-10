Courmayeur Climate Hub brilla al Premio Areté

Courmayeur Climate Hub ha conquistato il secondo posto - parimerito con il Museo universitario delle Scienze antropologiche di Milano - del Premio Areté 2023, categoria Comunicazione pubblica, il più importante riconoscimento dedicato alla comunicazione responsabile in Italia. La cerimonia di consegna del riconoscimento si è tenuta presso l'Università Bocconi di Milano nell'ambito del Salone della Csr e dell'innovazione sociale.

Il progetto, che accompagnerà Courmayeur nel corso dei prossimi anni, è stato selezionato dall'Osservatorio per lo sviluppo del concorso, che ha valutato la sua importanza in termini di partecipazione civica e sostenibilità, apprezzandone il ruolo di Hub dedicato allo studio e alla resilienza ai cambiamenti climatici.

Il premio è stato assegnato per l'importanza della valorizzazione sociale, culturale, economica, turistica dei borghi storici, lo sviluppo e la preservazione della montagna e il coinvolgimento dei giovani.

La particolarità di Courmayeur climate hub è quella di partire dalle risorse locali, innescando un processo partecipativo: per questo è finanziato con i fondi che il Pnrr ha assegnato ai vincitori del Bando Borghi - linea B, legati alla rigenerazione culturale e sociale del territorio.

Ricercatori, professionisti, studenti e creativi vengono coinvolti nell'elaborazione di strategie di adattamento ai grandi cambiamenti in atto, focalizzandosi su temi decisivi: i giovani, le nuove tecnologie, l'impatto socio-economico del riscaldamento climatico.



