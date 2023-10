Accompagnatore media montagna, il governo non impugna la legge

Il Consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare la legge regionale 18/2023, relativa all'attività di accompagnatore di media montagna.

La legge "entrerà presto in vigore offrendo nuove e interessanti opportunità lavorative a molte persone, in primis a chi già svolge attività legate al turismo in montagna come i maestri di sci, le guide alpine e le guide turistiche e potenziando l'offerta della nostra regione in termini di attrattività turistica". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, e l'assessore al Turismo, sport e Commercio, Giulio Grosjacques, commentano la decisione del governo nazionale.

"Esprimiamo una particolare soddisfazione - aggiungono - per il proficuo lavoro di tutta l'amministrazione e per un percorso di condivisione con i portatori di interesse e di confronto con tutto il Consiglio regionale da cui è scaturita una legge innovativa nel panorama nazionale".



