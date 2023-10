Ue: Benifei, avviati i negoziati sul regolamento per l'Ia

Sono stati avviati i negoziati da parte dell'Unione Europa con tutti i paesi membri sul regolamento relativo all'intelligenza artificiale. A dirlo è Brando Benifei, eurodeputato e co-relatore del regolamento sull'intelligenza artificiale, in video collegamento durante i lavori del Digital Alps Conferenze, che si sono tenuti sulla Skyway a Courmayeur.

''Regolamentare l'intelligenza artificiale - spiega Benifei - vuol dire ridurre i rischi e creare una maggiore fiducia nei cittadini. Ogni paese europeo stava iniziando a fare le proprie norme, da qui è nata la necessità di creare un regolamento comune, unico e compatto per tutti. Creare condizioni di fiducia per i cittadini è indispensabile e senza norme, eventuali rischi sarebbero ricaduti tutti sulle comunità''. E aggiunge: ''il regolamento europeo, ora in fase di negoziazione, si occupa di ridurre i rischi per aumentare le opportunità''.



