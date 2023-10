Sanità, dopo due anni riapre la Neurologia del Parini

Il reparto di Neurologia dell'ospedale Umberto Parini di Aosta ha riaperto. È stato chiuso per due anni, prima a causa della pandemia e poi per la carenza di personale. La riapertura è stata possibile grazie al trasferimento di 11 infermieri e sette operatori sociosanitari dalla casa di riposo J.B. Festaz di Aosta, struttura destinata a diventare ospedale di comunità.

Durante il periodo di chiusura i posti letto erano stati dislocati in altri reparti. La Neurologia "era stata aggregata alla Chirurgia vascolare dove era stato possibile gestire le patologie cerebrovascolari con una collaborazione interdipartimentale - dice il direttore sanitario dell'Usl, Guido Giardini -. Grazie all'operazione con l'azienda J.B.

Festaz questa settimana abbiamo ridato una sede definitiva ai malati di patologie neurologiche, le quali fra ictus e malattie neurodegenerative rappresentano tra le patologie più diffuse nella popolazione adulta".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA