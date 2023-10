Programma Erasmus+, ad Aosta una giornata informativa

E' in calendario lunedì 9 ottobre una giornata informativa sul Programma europeo Erasmus+ nella sede della Cittadella dei giovani di Aosta. L'iniziativa - promossa dall'amministrazione regionale e dall'Università della Valle d'Aosta - ha l'obiettivo di illustrare le opportunità di mobilità internazionale offerte ed è destinata agli studenti delle scuole secondarie.

E' prevista una sessione mattutina di interventi di referenti del mondo della scuola e dell'università e laboratori dedicati a diversi Paesi europei. Seguirà nel pomeriggio un focus specifico sulle opportunità per gli studenti universitari. A partire dalle ore 14, inoltre, si terrà l'incontro "Il Programma Erasmus+ in Univda" e, parallelamente, sarà a disposizione uno sportello informativo aperto a genitori e insegnanti.

"Oltre alla sua mission di offrire ai ragazzi un'educazione scolastica più aperta e internazionale - afferma l'assessore Luciano Caveri - Erasmus+ offre loro anche l'opportunità di una più approfondita conoscenza dell'Europa, della sua storia e delle prospettive relative al suo futuro attraverso esperienze di studio e di formazione all'estero che permettono di rafforzare nei giovani la consapevolezza della dimensione globale dei problemi e delle sfide". "Gli Erasmus Days sono l'occasione per celebrare il programma Erasmus+ che anche in Valle d'Aosta registra ormai da alcuni anni un notevole successo" aggiunge l'assessore Jean-Pierre Guichardaz.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA