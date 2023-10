Montagna, "digitalizzazione" per vincere lo spopolamento

La digitalizzazione come strumento per attualizzare e migliorare la vita delle comunità di montagna e rurali. E' quanto emerso durante i lavori di Digital Alps Conferenze, che si sono tenuti a Skyway a Courmayeur.

Proprio di maggiore connessione e digitalizzazione per evitare lo spopolamento dei paesi montani e rurali hanno parlato il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, l'assessore regionale del Friuli-Venezia -Giulia Sebastiano Callari, la consigliera francese della Région Sud Laurence Boetti-Forestier e il prefetto svizzero del distretto d'Entremont Alain Maret. Per l'assessore regionale Luciano Caveri la digitalizzazione è una sfida che la politica non può perdere: ''Dobbiamo essere coraggiosi e creare un patto forte tra le popolazioni di montagna e le grandi città. Ricordando che la montagna è la cattedrale d'acqua''. Aggiunge: ''Ci deve essere un maggiore coinvolgimento della politica. La digitalizzazione non è più un traguardo ma un punto di partenza.

Bisogna ora lanciare e strutturare le iniziative innovative e i progetti utili''. Per Alex Micheletto, presidente del Celva, ''la sfida alla digitalizzazione ci vede coinvolti con tutte le difficoltà che incontriamo come enti locali, la vera sfida è vedere questo come un'opportunità di crescita per tutti i territori, è il ponte che ci deve traghettare verso il futuro''.

