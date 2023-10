Marzi, "sulla sanità è necessario un maggior equilibrio"

"Volendo cogliere positivamente l'ennesima comunicazione politica e partigiana, ci sentiamo solo di suggerire nuovamente un maggiore equilibrio rispetto all'immagine complessiva che loro dipingono della nostra Sanità Pubblica che, anche se sta vivendo un momento di generale difficoltà, resta una nostra eccellenza che ha bisogno di noi tutti, sia per essere sostenuta, sia per incentivare nuovi professionisti a venire a lavorare in Valle". Lo dichiara, in una nota, l'assessore regionale alla sanità, Carlo Marzi, replicando ad un comunicato di Valle d'Aosta Aperta.

"Dare sempre e solo rilievo alle notizie negative - prosegue - non rende una visione corretta e oggettiva a coloro i quali potrebbero essere interessati a lavorare in Valle d'Aosta. Pur capendo la particolare propensione agli attacchi personali nei confronti di 'tutti gli Assessori alla Sanità', in maniera chiara e senza alibi, come compete a chi si assume responsabilità di governo invece che rifuggirle, chiediamo di dedicare maggiore attenzione alle cose positive che vengono fatte da chi lavora tutti i giorni, per la Sanità e dentro la Sanità, in un momento così difficile e delicato".



