Geenna, torna in libertà Marco Di Donato

Torna in libertà Marco Fabrizio Di Donato, di 54 anni, nato e residente ad Aosta, arrestato nel 2019 nell'ambito dell'operazione Geenna su infiltrazioni della 'Ndrangheta in Valle d'Aosta. Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato dall'avvocato Demetrio La Cava e ha disposto la scarcerazione.

Per gli inquirenti Di Donato era uno dei principali esponenti della 'locale' di Aosta. E' stato condannato a 9 anni di carcere per associazione mafiosa ma la pena inflitta in Appello dovrà essere rivista alla luce dell'annullamento con rinvio a diversa sezione della Corte d'appello di Torino per due capi d'accusa (estorsione e voto di scambio politico mafioso); il processo è fissato all'inizio del 2024.



