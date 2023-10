Valle d'Aosta punta ad aumentare gli aiuti al settore apistico

"In un'ottica di sviluppo del settore, stiamo pensando a potenziare le misure di sostegno a livello regionale. Questi aiuti sono un ulteriore strumento per sostenere il settore apistico valdostano. In primis, da un punto di vista ambientale, in quanto le api svolgono un ruolo fondamentale per la protezione e il mantenimento della biodiversità. Poi, per la rilevanza della filiera, che sta crescendo non soltanto nel numero degli addetti, ma anche in termini di professionalità, diversificazione e qualità del prodotto". E' quanto dichiara l'assessore regionale all'agricoltura, Marco Carrel, presentando gli aiuti per le azioni dirette a migliorare le condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura (domande dal 9 ottobre).

"I mieli valdostani, con le loro tante tipologie, contribuiscono ad arricchire il paniere delle nostre eccellenze - ha aggiunto - e riscuotono sempre un vivo interesse e un alto gradimento".

