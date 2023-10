Calati del 22% i reati contro i minori in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta i crimini a danno di minori nel 2022 sono stati sette, in calo rispetto ai nove dell'anno precedente (-22%). E' quanto emerge dal dossier di Terre des Hommes che è stato presentato in vista della Giornata Mondiale delle bambine e delle ragazze (11 ottobre). I dati sono stati forniti dalla Polizia di Stato.

In totale nella regione alpina ci sono state due violazioni degli obblighi di assistenza familiare, cinque maltrattamenti in famiglia e due violenze sessuali aggravate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA