Vda aperta, "nella sanità servono risposte urgenti"

Sul tema della sanità in Valle d'Aosta "servono risposte urgenti: è intollerabile che l'Assessore Marzi galleggi tra 'alibi' e risposte pressappochiste su una situazione sempre più disastrosa senza fare nulla o continuando ad incentivare la sanità privata o le esternalizzazioni". E' quanto si legge in una nota di Valle d'Aosta aperta, nella quale si evidenzia che "si sta creando un divario sempre più inaccettabile tra i lavoratori che pur lavorando fianco a fianco percepiscono stipendi diversi (a seconda se assunti dall'azienda sanitaria, dalle agenzie interinali o dalle cooperative) e i cittadini che possono permettersi di curarsi e quelli che non possono".

"Questa maggioranza anziché pensare ad installare maxischermi nelle adiacenze del Parini per illustrare le attività di cantiere già realizzate, le fasi di realizzazione delle nuove strutture e le opere di ristrutturazione di quelle esistenti di un ospedale-megalitico, da aggiungere al vecchio Parini e al Beauregard, dia risposte ai cittadini rispetto ai tempi di attesa e a cosa ci metteranno dentro a quei contenitori vecchi, nuovi o rattoppati" si conclude la nota.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA