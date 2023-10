Perseguitava studentessa, docente indagato

Le sue attenzioni nei confronti di un'alunna era diventate eccessive, a tal punto da spingerla a denunciarlo. L'uomo, docente di circa 40 anni in una scuola superiore valdostana, è stato indagato e sottoposto nei giorni scorsi alla misura divieto di avvicinamento nei confronti della giovane.

I fatti risalgono allo scorso anno scolastico, quando la studentessa, che non frequenta più la scuola, era già maggiorenne: ha segnalato di aver ricevuto per diverso tempo messaggi sul telefonino, ma anche bigliettini. Attenzioni non gradite e ripetute, che l'hanno spinta a denunciare l'accaduto.

Dei fatti si occupa la procura di Aosta.



