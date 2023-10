Pays d'Aoste Souverain, conferme da Ministero su zona franca

"L'applicazione della zona franca in Valle d'Aosta è possibile". Lo ha detto - come riportato in una nota - Luigi Augussori, già senatore della Lega e oggi consigliere del Ministro degli Affari regionali, durante un incontro con la delegazione di Pays d'Aoste Souverain, "movimento popolare per l'indipendenza della Valle d'Aosta".

"L'incontro si è rivelato fattivo - riferiscono la vice presidente di Pas, Daniela Amato, e il responsabile politico, Christian Sarteur - e Augussori ha suggerito indicazioni sul procedimento politico-amministrativo da intraprendere, sostenendo che l'applicazione dell'articolo 14 è possibile. Pays d'Aoste Souverain, considerata l'importanza dell'applicazione della Zona Franca, in questo preciso momento storico, procederà con incontri con le diverse forze politiche presenti in Consiglio Regionale e i rappresentanti valdostani al governo, per sviluppare con atti ufficiali il percorso di attuazione".

