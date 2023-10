Oltre 60 forni accesi per la festa dei pani delle Alpi

Quarantasei Comuni coinvolti, 800 volontari e 63 forni accesi per celebrare l'ottava edizione della Festa transfrontaliera Lo Pan Ner - i Pani delle Alpi in calendario il 14 e 15 ottobre.

"L'iniziativa - spiegano dalla Regione - è un'occasione di incontro transnazionale a distanza che vede coinvolti, insieme alla Regione autonoma Valle d'Aosta, la Regione Lombardia con le Province di Brescia, Sondrio e Varese, le comunità della Valle Ossola-Valgrande e il Comune di Lozzolo in Piemonte, il Polo Poschiavo del Cantone svizzero dei Grigioni, alcune comunità appartenenti all'area del Parc naturel des Bauges in Savoia e la Regione Gorenjska in Slovenia".

La due giorni sarà preceduta da un approfondimento a cura dell'Institut Agricole Régional nella sala conferenze della Grandze del castello di Aymavilles, il 12 ottobre alle 18.

La manifestazione - dopo un pomeriggio ricco di eventi nel parco del castello di Aymavilles e nella Grandze, il cui programma è disponibile sul sito Lo pan ner - si chiuderà domenica alle 18 con la premiazione dei pani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA