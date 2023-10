"Incontrare le differenze", 5 eventi per la rassegna 'Miroir'

Cinque eventi per "fare incontrare le differenze". Prenderà il via il 10 ottobre la seconda edizione di "Miroir", la rassegna organizzata dalla consulta per le Pari opportunità e la non discriminazione del Comune di Aosta.

"Abbiamo voluto mantenere lo stesso format - dice l'assessora alle Politiche sociali del Comune di Aosta, Clotilde Forcellati - mettendo un particolare accento sulle donne: quando parliamo di incontro delle differenze, parliamo di ciò che vediamo nello specchio in cui ci riflettiamo, quali parti vediamo di noi e quali parti dell'altro vediamo o non vediamo in noi".

Il 10 ottobre alle 10 al mercato coperto di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto sarà inaugurata la mostra di manifesti realizzata dagli studenti del liceo artistico di Aosta, con quadri che parlano di violenza contro le donne e "trasferiscono la sensibilità dei giovani su questo tema", dice Forcellati. Il 15 ottobre alle 21 è in calendario lo spettacolo teatrale "Comunico dunque sono, la comunicazione e il sessismo" di Claudio Calì nella biblioteca di viale Europa, mentre il 27 alle 18 nella sede del Csv è previsto un laboratorio di danza ed espressione corporea dedicato a persone con disabilità e non.

L'8 novembre alle 17,30, nella sala conferenze della Bcc di Aosta è prevista la conferenza "La convenzione di Istanbul: il cammino della protezione delle donne dalle violenze e discriminazioni" e il 18 novembre si terrà, nella biblioteca di viale Europa, il recital Piratesse.

"Il punto nodale è il linguaggio - commenta il sindaco di Aosta, Gianni Nuti - che va al di là della parola ma sono strumenti di contatto anche fra persone che hanno attitudini diverse o parole limitate".



