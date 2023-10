Furto di armi e droga in casa, ventenne arrestato

Un ventenne italiano residente in Valle d'Aosta (M.S.) è stato arrestato dalla polizia per detenzione abusiva di armi, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Le indagini della squadra mobile sono scattate dopo un furto di armi e munizioni, legalmente detenute, subito in casa da un aostano. L'attività informativa e investigativa ha condotto al ventenne: con la perquisizione della sua abitazione e dei locali di cui ha la disponibilità sono state trovate le armi rubate, denaro contante, un panetto di hashish da 100 grammi e due bilancini di precisione, secondo la polizia usati per confezionare le dosi da vendere.

Il giovane ha precedenti di polizia per guida senza patente, reati contro il patrimonio, la persona e uso personale di droga.

E' stato posto ai domiciliari come disposto dalla procura di Aosta.



