Coldiretti, in Valle d'Aosta un'impresa su dieci è under 35

Con l'11 per cento di imprese condotte da under 35 la Valle d'Aosta è, insieme alla Sardegna, la regione con la percentuale più alta di giovani agricoltori sul totale delle aziende agricole, ampiamente superiore alla media italiana ferma al 7 cento.

I dati emergono da una analisi della Coldiretti su dati del Centro studi Divulga in occasione della nomina a nuovo leader dei giovani imprenditori agricoli italiani di Enrico Parisi.

Calabrese laureato in economia aziendale e management alla Bocconi, è stato eletto dall'assemblea di Coldiretti Giovani Impresa, composta da rappresentanti provenienti dalle campagne di tutte le province e tegioni italiane, in rappresentanza di 55 mila aziende under 35. Ha fatto ritorno, nel 2016, sua regione dopo un'esperienza in Brasile, e qui produce olio biologico.

Entra a far parte del Comitato nazionale anche Stephanie Anselmet, delegata regionale per la Valle d'Aosta di Coldiretti Giovani Impresa. All'Assemblea nazionale era presente anche Fabien Bionaz, segretario regionale Giovani Impresa Valle d'Aosta.

"Uno dei prossimi obiettivi sarà quello di creare delle relazioni importanti con le altre organizzazioni di giovani agricoltori a partire da quelle dei Paesi in via di sviluppo, come l'Africa e il Sudamerica", ha sottolineato Stephanie Anselmet al termine dell'Assemblea nazionale. "Si pensi, ad esempio, a un Erasmus plus che dia la possibilità di vivere esperienze aziendali nelle campagne di altre nazioni e consenta di confrontare i diversi sistemi produttivi".

