Ciak4young, cortometraggi da presentare entro il 20 ottobre

C'è tempo fino a venerdì 20 ottobre per la presentazione dei cortometraggi del videocontest 'Ciak4Young'. Il concorso organizzato dall'assessorato dei Beni e attività culturali, sistema educativo e politiche per le relazioni intergenerazionali in collaborazione con Film Commission Vallée d'Aoste, vuole "incentivare la libertà di pensiero" e al contempo "sondare punti di vista e prospettive in modo particolare delle nuove generazioni".

La quinta edizione si rivolge ai giovani valdostani tra i 14 e 29 anni compresi, affinché realizzino con la loro immaginazione, creatività, positività e capacità di confronto un video cortometraggio su un tema a scelta tra: sostenibilità ambientale e climatica; pensieri per la pace e contro i conflitti; aspirazioni/emozioni personali.

Per partecipare al videocontest è necessario compilare e inoltrare l'apposito modulo esclusivamente nel formato 'Google moduli' reperibile, insieme al regolamento, sul portale web "QuiJeunes Vda" curato dall'Ufficio politiche giovanili (https://giovani.regione.vda.it). Il videocontest prevede l'assegnazione di un premio per ciascuno dei dieci video ammessi dalla commissione di valutazione e che, durante la serata evento del 20 novembre prossimo, saranno giudicati da un'apposita giuria. A ciascun premiato dal decimo al sesto classificato andranno 500 euro, 1.000 al quarto e al quinto e 1.500 dal terzo al primo.

