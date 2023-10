Revisione Statuti, Vda Aperta "sprezzo per la democrazia"

"Ancora una volta è evidente lo sprezzo per la democrazia dimostrato da Testolin e dalla sua maggioranza". E' quanto scrive in una nota Valle d'Aosta Aperta in merito alla bozza di disegno di legge costituzionale in materia di autonomia e competenza della Regione consegnata alla premier Giorgia Meloni.

"A che titolo il presidente Testolin lo ha fatto? Il consiglio regionale e le sue commissioni non sono stati minimamente coinvolti. Chi ha deciso il contenuto del disegno di legge? L'Union Valdôtaine? La Sicilia? La maggioranza regionale, compreso il Pd locale, mentre a livello nazionale il Pd è critico rispetto alle derive di frammentazione egoistica della Repubblica, è d'accordo o almeno sa di cosa si sta parlando?" si legge nella nota.



