Aosta "Vélo c'è", proseguono i lavori della rete ciclabile

Anche a ottobre proseguono i lavori per la realizzazione della rete di piste ciclabili "Vélo C'è" nell'ambito dell'attuazione del progetto "Aosta in bicicletta".

Attualmente sono attivi diversi cantieri, da corso Ivrea a via Piccolo San Bernardo e salita della Consolata, da via Festaz a via Carducci.

"Per quest'ultimo tratto - fa sapere il comune di Aosta - nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6 ottobre si procederà all'abbattimento di tre pioppi necessario per consentire lo sviluppo del tracciato invadendo quanto meno possibile l'area verde antistante la cinta muraria romana. Le piante che verranno tagliate sono state recentemente oggetto di indagine da parte degli uffici regionali preposti che hanno verificato l'assenza di nidificazioni. Peraltro, come previsto dal progetto, in via Carducci verrà messo a dimora un filare di 14 nuovi alberi". Il 16 ottobre, infine, prenderanno il via i lavori per la realizzazione dell'attraversamento della rete ciclabile in avenue du Conseil des Commis lato Sud, all'incrocio con piazza Manzetti, che comporteranno significative modifiche alla viabilità, anche per quanto riguarda gli itinerari degli autobus di linea, per circa una settimana.



