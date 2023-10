Valle d'Aosta punta a rilancio del Servizio civile regionale

Rilanciare il Servizio civile regionale sul territorio per i giovani valdostani tra i 16 e i 25 anni. E' quanto si propone l'Avviso pubblico di manifestazione d'interesse rivolto ad un Soggetto no-profit, che è stato approvato dalla giunta regionale. L'iniziativa vuole anche "coinvolgere maggiormente enti del terzo settore, associazioni, fondazioni, cooperative, enti locali, istituzioni scolastiche ed altri soggetti pubblici e privati nella presentazione di progetti di Servizio civile regionale per il reclutamento dei giovani volontari e, allo stesso tempo, essere maggiormente attrattivo per i giovani valdostani che intendono vivere questo tipo di esperienza".

La domanda di candidatura deve essere presentata non oltre le 23.59 di mercoledì 18 ottobre 2023. L'Avviso pubblico di manifestazione d'interesse, la documentazione e i relativi allegati sono consultabili e scaricabili sul portale web "QuiJeunes Vda", curato dall'Ufficio politiche giovanili della Regione Valle d'Aosta.

Le risorse finanziarie disponibili sono pari a 21.959,72 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA