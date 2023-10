Strategia per le aree interne, 4 milioni per la Mont Cervin

Nell'ambito della Strategia nazionale per le aree interne (Snai) la Valle d'Aosta, oltre alla riconferma della Bassa Valle e del Grand-Paradis, ha individuato la nuova area Mont-Cervin. Lo comunica l'assessorato regionale delle Politiche nazionali per la montagna.

"La partecipazione alla Strategia nazionale per le aree interne - sottolinea l'assessore Luciano Caveri - rappresenta un'opportunità importante per l'Unité Mont-Cervin, che potrà contare su 4 milioni di euro di risorse nazionali cui si aggiungeranno almeno altrettante risorse a valere sui Fondi europei e regionali. È fondamentale lavorare insieme alle comunità locali alla definizione di una Strategia d'area che intervenga in modo coordinato e si ponga quale volano per un rinnovato sviluppo socio-economico".

L'obiettivo è "contrastare lo spopolamento dei territori più lontani dai poli urbani, rafforzando i servizi essenziali alla popolazione e valorizzando le potenzialità per sostenere lo sviluppo locale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA