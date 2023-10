Revisione degli Statuti, Testolin "ampliare le competenze"

"La bozza di disegno di legge che abbiamo sottoposto all'attenzione del presidente Meloni nasce dall'esigenza comune delle Autonomie di recuperare l'esercizio delle competenze già assegnate dai rispettivi Statuti, aggiornandone i limiti, in armonia con i dettami costituzionali, e soprattutto fissando il principio dell'intesa". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, commentando la bozza del disegno di legge costituzionale per l'implementazione degli Statuti speciali che è stata consegnata alla premier Giorgia Meloni.

"In particolar modo - aggiunge Testolin - l'attenzione delle Speciali è volta all'ampliamento delle competenze in diversi settori quali, a titolo esemplificativo, l'edilizia e l'urbanistica, il governo del territorio, le consorterie e i domini collettivi. Nel documento vi è quindi la richiesta dell'apertura di un confronto serio e costruttivo su una tematica che per noi da sempre rimane prioritaria".



