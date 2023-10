Montagna e digitale, esperti a confronto a Courmayeur

"Dare visibilità e rilevanza ai temi della digitalizzazione e delle infrastrutture digitali per lo sviluppo dei territori montani e delle comunità che li abitano" è l'obiettivo della 'Digital Alps conference', organizzata dall'Action group 5 della Strategia europea per la Macroregione alpina (EUSALP) e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta. L'evento si svolgerà il 5 e 6 ottobre a Courmayeur, sulla Skyway Monte Bianco.

Al convegno internazionale parteciperanno rappresentanti tecnici e politici "che saranno chiamati nel prossimo futuro ad applicare sul territorio progettualità innovative e a costruire una visione comune sugli indirizzi politici per le aree alpine".

La prima giornata sarà dedicata a workshop interattivi per la presentazione di progettualità e esperienze di riferimento sui temi più attuali del digitale. La seconda giornata ha in programma interventi a sostegno di una visione di lungo termine e una tavola rotonda politica sulle tematiche di maggiore attualità e rilevanza per un coordinamento a livello di aree alpine, a partire da aspetti collegati all'Intelligenza artificiale.

"Crediamo che questo evento di Eusalp - dichiara l'assessore Luciano Caveri - possa essere un'occasione molto importante per mettere a fattore comune le molte esperienze significative dell'area alpina che utilizzano il digitale per dare risposta ai territori montani, grazie anche all'utilizzo di fondi messi a disposizione dal Programma Spazio alpino e dalla collaborazione transfrontaliera tra Regioni alpine".



