"Donne di terre estreme", a Bard le foto di Caterina Borgato

Si intitola "Donne di terre estreme" la mostra, curata dal Forte di Bard, che presenta "il percorso di ricerca, umano e poetico nella realtà femminile in terre considerate geograficamente estreme e ai margini" realizzato da Caterina Borgato, fotografa e viaggiatrice.

"Estreme per la lontananza geografica - si legge nella presentazione - ma anche per le condizioni ambientali e climatiche, che condizionano i gesti della vita quotidiana delle persone che le abitano. Le protagoniste sono quindi le donne, che vivono negli altipiani della Mongolia occidentale, sulla remota isola di Socotra e nelle terre desertiche della Dancalia.

Una testimonianza dell'unione del mondo femminile che rappresenta le fondamenta di queste società sconosciute e lontane". La mostra sarà aperta dal 7 ottobre al 5 novembre.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA