Trasporti, Testolin "da Vda un supporto indispensabile"

"La Valle d'Aosta ha dato recentemente un supporto indispensabile al sistema dei trasporti nazionale. Con la chiusura del Frejus ci siamo sobbarcati il 200% in più di traffico pesante". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, intervenendo ad un tavolo sulle infrastrutture durante il Festival delle Regioni a Torino.

"Questo - ha aggiunto - la dice lunga su quanto questi valichi siano strategici. C'è la necessità del raddoppio, non solo del traforo del Monte Bianco e non solo a fini commerciali, ma anche per favorire gli scambi culturali all'interno di una comunità.

Questo è un problema per tutto il paese e ci vuole il via libera dei governi di Italia e Francia".



