Reunification autonomisti, congresso finale entro 30 giugno

Il Congresso finale per sancire la ricomposizione definitiva delle forze autonomiste (la cosiddetta 'Reunification') si svolgerà entro il 30 giugno 2024. Lo ha comunicato l'Union valdotaine ai propri iscritti precisando che "questo periodo transitorio sarà di fondamentale importanza per il confronto con le sezioni che dovrà essere effettuato in maniera puntuale su tutto il territorio e di concerto con le diverse sensibilità autonomiste".

Il primo Congresso - in programma il 28 ottobre - fisserà le regole per l'ingresso negli organi dell'Uv di rappresentanti di altre forze politiche autonomiste, nonché per la formazione di una Commissione speciale composta da 10 persone (5 nominate dall'Uv e 5 da Alliance valdotaine, Mouv-VdaU). Tale commissione avrà il compito di promuovere l'integrazione dei nuovi membri all'interno dell'Union valdotaine. Durante il Congresso finale si procederà all'elezione di tutti i nuovi organi dell'Unione Valdôtaine.

