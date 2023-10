Patto antinflazione, adesione delle farmacie di Aosta

Fino al 31 dicembre 2023 le farmacie comunali di Aosta favoriranno il contenimento dei prezzi di beni di prima necessità, a tutela dei consumatori e delle consumatrici. E' quanto si legge in una nota dell'amministrazione comunale nella quale si comunica che la società in house Aps ha aderito alla campagna del Governo "Trimestre anti-inflazione".

I beni oggetto dell'iniziativa (latte, pannolini, sapone, shampoo, assorbenti igienici) "sono stati selezionati per formare un paniere di referenze su cui applicare i prezzi calmierati e sconti: in particolare, i prodotti scontati riguardano i prodotti per l'infanzia, la cura della persona, gli integratori e gli elettromedicali".

Sulle vetrine delle cinque farmacie aderenti (le quattro di Aosta più quella di Gignod) saranno apposte delle locandine con Qr code da cui sarà possibile scaricare la lista dei prodotti a prezzo calmierato e scontato.

