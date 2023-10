Energia, Testolin: "pronti a investire senza chiedere un centesimo"

"Molte volte le infrastrutture non necessitano di grandi investimenti. E' il caso dell'acqua. In Valle d'Aosta, se ci fosse la giusta attenzione alle concessioni e alle proroghe, siamo pronti a realizzare importanti infrastrutture per la produzione di energia elettrica senza chiedere un centesimo". Lo ha detto il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, intervenendo ad un tavolo sulle infrastrutture durante il Festival delle Regioni a Torino.

