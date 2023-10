Caveri, "ruolo europeo delle Regioni parte dalla solidarietà"

"Credo che ci sia un ruolo europeo delle Regioni, che deve partire da una forte solidarietà. E' importante che il Comitato delle Regioni assuma un ruolo centrale, così come è importante migliorare la fase 'ascendente': molti argomenti spesso sono trattati a Bruxelles da ministri 'distratti' che non conoscono le realtà regionali, al loro fianco ci dovrebbero essere anche rappresentanti regionali in queste discussioni". Lo ha detto l'assessore regionale agli Affari europei, Luciano Caveri, intervenendo a Torino ad un tavolo tematico nell'ambito del Festival delle Regioni. "La Valle d'Aosta - ha aggiunto - è molto europeista, abbiamo collaborazioni costanti con la Francia e con la Svizzera, non si esportano solo merci ma anche idee. Stiamo lavorando su temi fondamentali come il cambiamento climatico".

